Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 16,85 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 16,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.992.531 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 42,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,514 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

XETRA-Handel DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Infineon-Aktie tiefer: Plastikgeld soll 'grüner' werden