Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 14,05 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 13,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 666.060 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,63 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 15.05.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

