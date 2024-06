Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 14,05 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 14,05 EUR nach. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 14,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.668 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 12,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,18 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 4,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

