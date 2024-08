Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Mittag zu

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 12,90 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,90 EUR nach oben. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 818.067 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Mit einem Zuwachs von 22,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 29,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,517 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,41 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent auf 6,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

