Blick auf Commerzbank-Kurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Mittag positiv

20.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 9,93 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Commerzbank 9,89 EUR 0,10 EUR 1,06% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 9,93 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 9,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,84 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.447.895 Stück gehandelt. Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,97 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 42,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,10 EUR je Commerzbank-Aktie aus. Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024. Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie DAX aktuell: DAX fällt nachmittags zurück Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com