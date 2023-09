Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 9,99 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 9,99 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 10,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.775.035 Stück.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 20,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 6,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

