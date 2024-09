Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 15,52 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 15,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,31 EUR aus. Bei 15,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.882.851 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 3,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 9,46 EUR. Mit Abgaben von 39,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,517 EUR je Commerzbank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Commerzbank-Aktie.

