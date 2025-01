Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 18,03 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 18,03 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,73 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.700.026 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,67 Prozent. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,73 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,535 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 17,30 EUR.

Am 06.11.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

