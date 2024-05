Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 15,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,55 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,54 EUR. Bei 15,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 137.981 Aktien.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,67 EUR an. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,31 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,561 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,18 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

