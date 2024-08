Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,67 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 12,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 439.642 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,41 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

