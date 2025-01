Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag in Rot

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 17,77 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,77 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,71 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.469.147 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 18,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.02.2024 Kursverluste bis auf 10,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,89 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,535 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,30 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie schwächer: Commerzbank schließt Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro ab

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels