Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,96 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 17,96 EUR. Bei 17,99 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 17,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 135.466 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,06 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2024 auf bis zu 10,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 43,51 Prozent Luft nach unten.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,535 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,30 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,44 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

