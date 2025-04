Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 23,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 23,40 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,60 EUR. Bei 22,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.548.071 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 25,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 7,65 Prozent wieder erreichen. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 93,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,841 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 31.01.2025. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

