Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,02 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,02 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 23,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.670.875 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,43 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,37 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,841 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,53 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 09.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

