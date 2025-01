Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 18,07 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 18,07 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 18,12 EUR. Bei 17,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.017.519 Commerzbank-Aktien.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 43,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,30 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

