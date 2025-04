Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 21,78 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 21,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 23,14 EUR. Bei 23,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.595.182 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 15,66 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 44,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,850 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,59 EUR.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

