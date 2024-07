Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 15,58 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Commerzbank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 15,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,56 EUR. Bei 15,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 118.713 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 1,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit Abgaben von 41,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,547 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,08 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

