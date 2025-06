Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 28,41 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 28,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 28,60 EUR. Bei 28,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 263.750 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,84 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,51 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 57,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,899 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Commerzbank die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Commerzbank-Aktie.

