Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittwochvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,24 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,25 EUR. Bei 15,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 175.543 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Gewinne von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,89 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,19 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. EUR – ein Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

