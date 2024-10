Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 16,35 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 16,35 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,38 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 35.397 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 67,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,513 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,86 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Commerzbank-Aktie.

