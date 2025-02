Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittwochmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 20,36 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 20,36 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,61 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.222.856 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,69 EUR erreichte der Titel am 25.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,63 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 91,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,825 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,85 EUR.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 61,22 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.05.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,30 EUR je Aktie.

