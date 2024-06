Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 14,21 EUR.

Mit einem Kurs von 14,21 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 14,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 14,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.059 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,03 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

