Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 16,09 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 16,22 EUR. Bei 15,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.410.885 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 16,22 EUR markierte der Titel am 26.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,81 Prozent. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 69,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,517 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,19 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

