Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 15,54 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 15,54 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 387.796 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,03 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 3,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,19 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

