Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 22,92 EUR nach.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 22,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,59 EUR aus. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.190.660 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 9,90 Prozent zulegen. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,59 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

