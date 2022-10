Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,35 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 04:22 Uhr 0,6 Prozent. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,40 EUR. Bei 8,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.193.915 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 markierte das Papier bei 9,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,69 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 60,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,95 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.795,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

