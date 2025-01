Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 18,12 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 18,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 18,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.674 Commerzbank-Aktien.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,34 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2024 bei 10,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,01 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,537 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,60 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

