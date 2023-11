Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,10 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 11,10 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 626.667 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 15.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,62 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.727,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien befanden sich im 3. Quartal 2023 im Commerzbank-Depot