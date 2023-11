Aktienentwicklung

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Aufschlag

28.11.23 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 11,17 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Commerzbank 11,09 EUR 0,03 EUR 0,27% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 11,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.407.688 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.12.2022 bei 7,63 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 46,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,62 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 08.11.2023. Beim Umsatz wurden 2.727,00 EUR gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Am 13.02.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien befanden sich im 3. Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com