Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Abschlägen

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 8,91 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,89 EUR. Bei 8,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 914.209 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,36 Prozent. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,97 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.422,00 EUR im Vergleich zu 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2020 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie stehen.

