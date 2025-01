Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Mittwochmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,39 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 18,39 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 18,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,24 EUR. Bisher wurden heute 673.098 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 29.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,41 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 44,83 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,537 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,60 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,86 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

