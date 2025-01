Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 18,49 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 18,49 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,52 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.663.037 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 29.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2024). Mit Abgaben von 45,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,60 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,86 Mrd. EUR eingefahren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Commerzbank die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

