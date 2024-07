Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,94 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 14,94 EUR nach. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.347.178 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 5,92 Prozent zulegen. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 63,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,547 EUR je Commerzbank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,08 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

