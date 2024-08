Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,34 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,34 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,24 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.100.118 Aktien.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 18,67 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,58 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,517 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 15,41 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus