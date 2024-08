Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Aufschlag

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 13,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 13,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,24 EUR. Bisher wurden heute 85.396 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 45,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus