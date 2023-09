Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,3 Prozent auf 10,82 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 11,3 Prozent im Plus bei 10,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.390.656 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 11,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,10 EUR an.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Commerzbank-Investition eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich