Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit Kursfeuerwerk

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,5 Prozent auf 10,35 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 10,35 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,37 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.507.529 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 15,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 6,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,10 EUR.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Commerzbank-Investition eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich