Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 6,57 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 6,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,90 EUR. Bisher wurden heute 5.066.358 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Bei 5,01 EUR fiel das Papier am 21.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,11 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,83 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 2.099,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Commerzbank am 03.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

