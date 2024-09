Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag tiefer

Commerzbank im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 16,34 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 16,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 16,26 EUR. Bei 16,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.333.771 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,62 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,77 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 67,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

