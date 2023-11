Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 11,32 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 11,32 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 11,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,35 EUR. Zuletzt wechselten 163.865 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Gewinne von 6,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.12.2022 bei 7,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,62 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.727,00 EUR – ein Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

