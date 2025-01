Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag billiger

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,34 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 18,34 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 18,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 881.366 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 1,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,68 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,537 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,60 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,86 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Commerzbank.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

