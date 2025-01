Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,49 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 18,49 EUR. Bei 18,50 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85.410 Commerzbank-Aktien.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,51 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 10,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 45,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 17,60 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

