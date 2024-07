Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 14,99 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 14,99 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 14,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,22 EUR. Bisher wurden heute 1.566.709 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 5,61 Prozent wieder erreichen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 64,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,547 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,08 EUR.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,06 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

