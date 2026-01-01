Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Redcare Pharmacy-Aktie sackt ab: Umsatzwachstum enttäuscht. thyssenkrupp: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise kaufen. BMW fertigte mehr als eine Million Autos in Deutschland. Trump sichert sich Kontrolle über Verkauf von Venezuelas Öl. Nordex mit Auftragsflut. EVOTEC profitiert von Amgen-Deal. BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht.
