Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX schließt im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus Europaweite Indexanpassungen angekündigt. UniCredit-Zukäufe beeindurcken Commerzbank-Chefin nicht. Anleger machen nach Zahlen weiter Kasse bei AUTO1-Aktien. Zalando-Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos. PVA TePla-Aktie setzt Kursrally fort. Deutsche Bank plant keine Übernahmen. Beiersdorf ernennt Pierre Kröning zum CIO. Nordex erhält Großauftrag. Klimaklage gegen Holcim.

Wer­bung

Wer­bung