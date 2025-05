Contemporary Amperex Technology Reg S Aktie News: Contemporary Amperex Technology Reg S steigt am Mittwochnachmittag

Contemporary Amperex Technology Reg S im Blick

Die Aktie von Contemporary Amperex Technology Reg S zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Contemporary Amperex Technology Reg S-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 40,60 EUR.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 40,60 EUR zu. Der Kurs der Contemporary Amperex Technology Reg S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,40 EUR zu. Bei 37,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Contemporary Amperex Technology Reg S-Aktie belief sich zuletzt auf 40.850 Aktien.

Am 15.04.2025 hat Contemporary Amperex Technology Reg S die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 89,97 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 21.08.2025 erwartet.

