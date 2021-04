Continental-Aktie aktuell: Continental zeigt sich gestärkt

Die Continental-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 113,44 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.107 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 113,62 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 113,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 1.019 Stück.

Am 08.03.2021 erreichte der Anteilsschein mit 130,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,86 EUR. Dieser Wert wurde am 03.04.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 120,94 EUR je Continental-Aktie an. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,25 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein

Conti-Antriebssparte Vitesco will mit Elektrosparte 2024 in Gewinnzone

Continental will sich ganz von Vitesco trennen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Continental