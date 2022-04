Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Aufschlag

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 66,96 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,70 EUR aus. Bei 65,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 270.337 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2021 auf bis zu 118,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 15,20 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,77 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.03.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,90 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 94,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2021-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.03.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 09.03.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 10,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

