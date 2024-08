Continental Aktie News: Continental am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 55,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 55,84 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 55,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.119 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 40,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 51,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 8,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 74,67 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Continental-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 10 Jahren verloren