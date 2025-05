Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 69,58 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 69,58 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 71,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 263.891 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,54 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,78 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 10,10 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,95 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

